У Харкові судитимуть матір, яка залишила 2,5 річну доньку одну вдома на три дні

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно 19-річної жительки Харкова, яка покинула на три дні маленьку доньку одну в квартирі без їжі та води. Про це УНН повідомляє із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Як повідомляється, матір залишила свою доньку, якій було два з половиною роки, одну в квартирі на 12-му поверсі у Холодногірському районі Харкова.

Дівчинка була зовсім одна три дні: з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.

Як стало відомо, матір пішла "в гості" до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах.

"Обвинувачена навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами з боку збройних сил рф, і дитина може постраждати", - вказали у прокуратурі.

Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири матері. Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців.

Наразі дівчинка у безпеці та проживає з родичами.

Справа розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

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