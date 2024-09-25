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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове были слышны звуки взрывов - мэр

В Харькове были слышны звуки взрывов - мэр

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 22:48  •  2568 просмотра

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В ночь на 25 сентября в Харькове прогремели взрывы. По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар по городу и его пригороду, сообщил мэр Игорь Терехов.

Ночью 25 сентября россияне в очередной раз атаковали Харьков, по предварительным данным, ракетами. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны,

- говорится в сообщении.

Терехов уточнил, что взрывы прогремели в близком пригороде.

Напомним

24 сентября российские войска нанесли удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове авиабомбой ФАБ-500. В результате атаки один человек погиб, восемь получили ранения, сообщил председатель Харьковской ОГА.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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