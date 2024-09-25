В Харькове были слышны звуки взрывов - мэр

Ночью 25 сентября россияне в очередной раз атаковали Харьков, по предварительным данным, ракетами. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны, - говорится в сообщении.

Терехов уточнил, что взрывы прогремели в близком пригороде.

Напомним

24 сентября российские войска нанесли удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове авиабомбой ФАБ-500. В результате атаки один человек погиб, восемь получили ранения, сообщил председатель Харьковской ОГА.