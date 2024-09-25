В Харькове были слышны звуки взрывов - мэр
Киев • УНН
В ночь на 25 сентября в Харькове прогремели взрывы. По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар по городу и его пригороду, сообщил мэр Игорь Терехов.
Ночью 25 сентября россияне в очередной раз атаковали Харьков, по предварительным данным, ракетами. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.
В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны,
Терехов уточнил, что взрывы прогремели в близком пригороде.
Напомним
24 сентября российские войска нанесли удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове авиабомбой ФАБ-500. В результате атаки один человек погиб, восемь получили ранения, сообщил председатель Харьковской ОГА.