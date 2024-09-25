У Харкові було чути звуки вибухів - мер
Київ • УНН
У ніч на 25 вересня у Харкові було чути звуки вибухів. За попередніми даними, російські війська завдали ракетного удару по місту та його передмістю, повідомив мер Ігор Терехов.
Вночі 25 вересня росіяни вчергове атакували Харків, зв попередніми даними, ракетами. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
У Харкові чути звуки вибухів. Попередньо місто під ракетним ударом. Будьте обережні,
Терехов уточнив, що вибухи пролунали у близькому передмісті.
Нагадаємо
24 вересня російські війська завдали удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові авіабомбою ФАБ-500. Внаслідок атаки одна людина загинула, вісім отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА.