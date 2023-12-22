В КГВА обновили информацию о ночной атаке дронов на столицу

РФ нанесла третий подряд воздушный удар дронами по столице за последние 6 дней. Вражеские дроны Shahed ночью снова пытались поразить инфраструктуру Киева и жилые дома. Один из дронов попал в Соломенском районе Киева в многоэтажку. В результате возникло возгорание на верхних этажах, в трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех - выбиты окна. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, в Соломенском районе двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, один из них госпитализирован.

В Дарницком районе, в результате падения обломков дрона, возник пожар в двухэтажном частном доме. Без пострадавших.

У Голосеевском районе падение обломка без разрушений и пострадавших. Информация обновляется и уточняется.

Поврежденные здания мы восстановим. Но жизнь не восстановишь. Поэтому самое важное, что этот удар Киев пережил без жертв подытожил Попко.

Появились фото последствий падения обломков БпЛА в Дарницком районе Киева