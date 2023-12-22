В КГВА обновили информацию о ночной атаке дронов на столицу
Россия осуществила очередную атаку беспилотников на Киев, повредив здания и вызвав ранения, но погибших нет, сообщил глава Киевской городской государственной администрации Сергей Попко.
Высшие военные чиновники США и Китая впервые за год пообщались
Высшие военные чиновники США и Китая провели первую виртуальную встречу более чем за год, обсудив глобальную безопасность и важность диалога для предотвращения конфликтов, после того, как США и Китай договорились о восстановлении связей.
Россияне формируют новый псевдобровольческий батальон - Центр сопротивления
Россия формирует в Краснодаре "добровольческий" Донецкий батальон наемников, в состав которого не входят дончане, сообщает Штаб национального сопротивления. Это маскирует мобилизацию и искажает украинскую историю, злоупотребляя "казацким" наследием.
ЦАХАЛ взорвал сеть туннелей лидеров ХАМАСа в Секторе Газа
Израильские военные уничтожили сеть туннелей в городе Газа, которыми пользовались лидеры ХАМАС, включая их инфраструктуру и жилые помещения, после захвата района, известного как "Площадь Командира".
Залужный высказал замечания по законопроекту о мобилизации
Залужный критикует новый законопроект о мобилизации, подчеркивая проблемы, связанные с регистрацией женщин, ротацией военнослужащих, политикой предоставления отпусков, а также потенциальным увольнением ветеранов-инвалидов.
МАГАТЭ обратилось к КНДР разрешить инспекторам проверить реактор, способного "производить плутоний"
МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси призвало КНДР разрешить инспекции легководного реактора в Йонбене для оценки потенциального производства плутония и соблюдения обязательств перед ООН.
США поставят Тайваню 66 новых истребителей F-16 до конца 2026 года
США планируют модернизировать и поставить 66 новых истребителей F-16 Тайваню до 2026 года, несмотря на опасения относительно задержек из-за расширения военной помощи Украине и Израилю.
В Киеве "шахед" разрушил квартиру ведущего Фактов ICTV Андрея Ковальского
Атака российского беспилотника в Киеве разрушила дом журналиста Андрея Ковальского, в результате чего его квартира была серьезно повреждена, но никто не пострадал.
Более 20 стран присоединились к коалиции для защиты судоходства в Красном море - Пентагон
По данным Пентагона, более 20 стран присоединились к возглавляемой США коалиции для защиты судоходства в Красном море от нападений повстанцев-хуситов.
В США предупреждают о подделках лекарства от диабета Ozempic
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предупредило о поддельных лекарствах от сахарного диабета в цепочке поставок в США, посоветовав проверять конкретные партии и серийные номера.