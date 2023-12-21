Появились фото последствий падения обломков БпЛА в Дарницком районе Киева

В КГВА показали последствия падения обломков сбитого беспилотника на частный жилой дом в Дарницком районе Киева сбитого беспилотника на частный жилой дом в Дарницком районе Киева. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, передает УНН.

Детали

Как сообщает глава Дарницкой РГА, двухэтажный дом, в который попал осколок, был недостроен, там никто не жил.

Работают пожарные, следственно-оперативная группа, дежурит карета скорой медицинской помощи. Двухэтажный дом, который был недостроен, здесь, к счастью, никого не было. Продолжается ликвидация огня. Рядом в жилых домах повылетали окна от взрывной волны, осколки повредили фасадные части, ограждения написал Николай Калашник.

Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе

Добавим

Падение обломков сбитых "шахедов" зафиксировано в 3 районах Киева - Соломенском, Голосеевском и Дарницком. Ранее опубликовали фото последствий падения обломков в Соломенском районе.