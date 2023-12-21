Появились фото последствий падения обломков БпЛА в Дарницком районе Киева
В результате падения беспилотника в Дарницком районе Киева обломки попали в недостроенный нежилой двухэтажный дом; в соседних домах повреждены окна и фасады. На месте происшествия работают пожарные и следственно-оперативная группа.
Чехия объявила субботу, 23 декабря, днем траура по погибшим в Карловом университете
Чешская Республика объявила 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Карловом университете, национальные мероприятия включают минуту молчания и приспускание флагов.
Атака БПЛА на Киев: количество пострадавших увеличилось до двух
В результате атаки российского беспилотника на Киев два человека получили ранения; убытки включают пожар в многоэтажке и выбитые окна, сейчас идет оценка жертв и подготовка документов для правоохранительных органов.
В Хмельницкой области взрывы, работает ПВО
Взрывы произошли в Хмельницкой области на фоне активных действий противовоздушной обороны; жителей призывают оставаться в укрытиях в связи с продолжающейся воздушной тревогой.
В России заявили о сбитии двух "украинских" беспилотников в Курской области
Министерство обороны России заявило, что сбило два украинских беспилотника над Курской областью.
Один раненый в Киеве в результате атаки российских БПЛА
Атака российского беспилотников на Киев привела к по меньшей мере одному ранению и пожару в многоэтажном доме. В КГГА сообщили о продолжающихся воздушных атаках и обломках в нескольких районах города.
Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе
Киевская городская военная администрация обнародовала фотографии жилого дома в Соломенском районе, в который попали обломки российского беспилотника; после инцидента, произошедшего 22 декабря, продолжаются спасательные работы.
Как теща президента "Энергоатома" купила дом стоимостью почти в 7 млн грн - расследование "Схемы"
Теща народного депутата Петра Котина, не имея видимых доходов, во время войны приобрела дом под Киевом за почти 7 миллионов гривен, показало расследование проекта Радио Свобода "Схемы". Котин заявил, что ее покупка была профинансирована за счет семейных сбережений, наличных от родственников и ожидаемой продажи имущества.
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в два коротких списка Оскара-2024
"20 дней в Мариуполе", украинский документальный фильм Мстислава Чернова, вошел в шорт-лист номинантов на премию "Оскар" в категориях "Лучший документальный фильм" и "Лучший международный фильм".
В Киеве возможно попадание в жилой дом в Соломенском районе - Кличко
Жилой дом в Соломенском районе Киева, возможно, пострадал от обломков беспилотника, аварийные службы уже выехали на место; мэр Кличко и чиновник Сергей Попко выясняют подробности.