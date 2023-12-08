В Керчи прогремели взрывы: возник пожар на газопроводе, затем пропал свет

В Керчи во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. В результате взрыва возник пожар на газопроводе, после чего у многих пропал свет. Об этом сообщают российские СМИ и местные паблики, передает УНН.

Детали

Сообщается, что ночью на территории временно оккупированной Керчи возник пожар на газопроводе. Со ссылкой на очевидцев, в крымских телеграмм-каналах пишут, что перед тем, как загорелась газовая труба, был слышен взрыв. По данным СМИ, рассматривают версию об умышленном повреждении сетей.

Огонь частично повредил ЛЭП, также из-за аварии приостановила работу восточная котельная в Керчи. Около 30 тысяч человек остались без отопления, а во многих домах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

Кроме того, в нескольких районах от газоснабжения отключены тысячи абонентов. Жителям Керчи рекомендуют не пытаться включать газ и перекрыть в своих домах и квартирах систему снабжения.

Напомним

5 декабря в Керчи и Феодосии во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, после чего у многих жителей также пропал свет.