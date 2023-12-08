В Керчи прогремели взрывы: возник пожар на газопроводе, затем пропал свет
Киев • УНН
Взрывы в оккупированной Керчи вызвали пожар на газопроводе, что привело к отключению теплоснабжения для 30 тысяч человек и перебоям в свето- и газоснабжении.
В Керчи во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. В результате взрыва возник пожар на газопроводе, после чего у многих пропал свет. Об этом сообщают российские СМИ и местные паблики, передает УНН.
Детали
Сообщается, что ночью на территории временно оккупированной Керчи возник пожар на газопроводе. Со ссылкой на очевидцев, в крымских телеграмм-каналах пишут, что перед тем, как загорелась газовая труба, был слышен взрыв. По данным СМИ, рассматривают версию об умышленном повреждении сетей.
Огонь частично повредил ЛЭП, также из-за аварии приостановила работу восточная котельная в Керчи. Около 30 тысяч человек остались без отопления, а во многих домах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
Кроме того, в нескольких районах от газоснабжения отключены тысячи абонентов. Жителям Керчи рекомендуют не пытаться включать газ и перекрыть в своих домах и квартирах систему снабжения.
Напомним
5 декабря в Керчи и Феодосии во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, после чего у многих жителей также пропал свет.
В Керчи прогремели взрывы: возник пожар на газопроводе, затем пропал свет
Взрывы в оккупированной Керчи вызвали пожар на газопроводе, что привело к отключению теплоснабжения для 30 тысяч человек и перебоям в свето- и газоснабжении.
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