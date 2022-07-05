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В Казахстане закрыли сеть McDonald's "по техническим причинам" - СМИ

В Казахстане закрыли сеть McDonald's "по техническим причинам" - СМИ

Киев • УНН

 • 125151 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В социальных сетях распространилась информация о закрытии сети фастфуда McDonald’s в Казахстане. Люди жаловались на то, что не смогли найти ни один работающий ресторан, пишет УНН со ссылкой на Экспресс К.

Детали

Пользователи в соцсетях делятся, что рестораны в Казахстане закрыты, доставка из ресторана тоже не работает. Корреспондентам издания в одном из торговых центров сообщили, что работники McDonald’s собрались еще вчера, 4 июля, в 19:00 и закрыли заведение.

Позже на официальной странице McDonald’s в Казахстане появилось сообщение, что заведения временно не работают.

Цитата

"Рестораны временно не работают по техническим причинам. Просим прощения за неудобства", - говорится в сообщении. 

Ранее

Как рассказал руководитель одного из киевских ресторанов McDonald’s, заведение может заработать в Украине с августа. Рестораны работают над обновлением протоколов безопасности.

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