Не буде працювати під час повітряних тривог: український McDonald’s оновлює протоколи безпеки

Керівник одного з київських ресторанів McDonald’s на умовах анонімності розповів Forbes, що відкриття закладів може початися з серпня. Але в тому випадку, якщо будуть узгоджені питання безпеки.

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«Зараз ми працюємо над оновленням протоколів безпеки. Цей процес, поміж іншого, включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поряд бомбосховищ. Коли звучить сигнал «повітряна тривога», ресторани терміново мають зачинятися, що само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів», - розповіла Бадрітдінова.

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Вона зазначила, що McDonald’s не буде працювати під час повітряних тривог.

«Також ми плануємо відновити мережу постачань. Переважна більшість наших постачальників працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закупати в інших регіонах чи країнах. Наприклад, пакування, чи соки тривалого зберігання, соуси, тощо», - сказала Бадрітдінова.

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Вона повідомила, що коли почалася війна, всі продукти, які зберігалися в ресторанах, віддали міськрадам.

«Зараз ми працюємо над тренінгами для відновлення знань і навичок людей. А також над тренінгами з роботи з ПТСР. Дуже багато українців пережили реальні жахи. І ми розуміємо, що травмовані люди будуть як серед наших клієнтів, так і серед співробітників. І нам потрібно розуміти, як будуть справлятися наші команди», - розповіла Бадрітдінова.

Окрім того, вона повідомила, що в Україні постраждало девʼять ресторанів.

«До деяких із них ми ще не мали доступу. Наприклад, у Харкові. Згідно з нашими протоколами безпеки, ми не можемо туди потрапити і оцінити втрати, поки там йдуть бойові дії.Ми однозначно будемо все документувати, збирати інформацію, але скільки це займе часу – невідомо», - сказала Бадрітдінова.

По її словах, в системі McDonald’s більше 40 000 ресторанів. В Україні – 107 поки що.

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