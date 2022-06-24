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Не будет работать во время воздушных тревог: украинский McDonald's обновляет протоколы безопасности

Не будет работать во время воздушных тревог: украинский McDonald's обновляет протоколы безопасности

Киев • УНН

 • 327354 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В украинском McDonald’s сейчас работают над обновлением протоколов безопасности. Об этом сообщила CEO компании в Украине Юлия Бадритдинова в интервью Forbes, добавив, что рестораны не будут работать во время воздушных тревог, передает УНН.

Руководитель одного из киевских ресторанов McDonald’s на условиях анонимности рассказал Forbes, что открытие заведений может начаться с августа. Но в том случае если будут согласованы вопросы безопасности.

Цитата

«Сейчас мы работаем над обновлением протоколов безопасности. Этот процесс, в частности, включает просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал «воздушная тревога», рестораны срочно должны закрываться, что само по себе является достаточно непростым процессом, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей», - рассказала Бадритдинова.

Детали

Она отметила, что McDonald’s не будет работать во время воздушных тревог.

«Также мы планируем возобновить сеть поставок. Подавляющее большинство наших поставщиков работают, но из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах. Например, упаковка или соки длительного хранения, соусы и т.д.», - сказала Бадритдинова.

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Она сообщила, что когда началась война, все продукты, хранившиеся в ресторанах, отдали горсоветам.

«Сейчас мы работаем над тренингами для восстановления знаний и навыков людей. А также над тренингами по работе с ПТСР. Очень многие украинцы пережили реальные ужасы. И мы понимаем, что травмированные люди будут как среди наших клиентов, так и сотрудников. И нам нужно понимать, как будут справляться наши команды», – рассказала Бадритдинова.

Кроме того, она сообщила, что в Украине пострадали девять ресторанов.

«К некоторым из них мы еще не имели доступа. К примеру, в Харькове. Согласно нашим протоколам безопасности, мы не можем туда попасть и оценить потери, пока там идут боевые действия. Мы однозначно будем все документировать, собирать информацию, но сколько это займет времени – неизвестно», - сказала Бадритдинова.

По ее словам, в системе McDonald’s более 40 000 ресторанов. В Украине – 107 пока.

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