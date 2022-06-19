Кулеба: Україна веде перемовини щодо відновлення роботи мережі McDonald's

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“Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже McDonald’s є одним з найвідоміших американських брендів”, — зазначив Кулеба.

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Він додав, що процес відновлення роботи ресторанів “вже рухається”. За його словами, у МЗС впевнені, що наразі є всі умови для відкриття після тривалої перерви.

Відомо, що компанія припинила свою роботу в Україні одразу після вторгнення росії через безпекові причини.

“Наш український McDonald’s — глобальна мережа, головний офіс знаходиться в Америці... Ми теж хочемо відкритися, але через безпеку ми не можемо це зробити. Ми маємо правила, і ми не можемо працювати під час війни”, — заявляв раніше представник компанії.

Нагадаємо

Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з росії, подальша робота "не відповідає цінностям" фірми, йдеться у заяві компанії.