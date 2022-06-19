Кулеба: Україна веде перемовини щодо відновлення роботи мережі McDonald's

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 44659 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 78888 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 87596 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 97539 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 94627 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 86074 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 91049 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 237824 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150540 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172785 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 59351 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 94892 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 121813 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 115452 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 75994 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 49735 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 237844 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 510238 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 458884 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 664009 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 21261 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 36581 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 75994 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 121813 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117421 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Кулеба: Україна веде перемовини щодо відновлення роботи мережі McDonald's

Кулеба: Україна веде перемовини щодо відновлення роботи мережі McDonald's

Київ • УНН

 • 133045 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністерство закордонних справ веде перемовини щодо відновлення роботи McDonald’s в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Цитата

“Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже McDonald’s є одним з найвідоміших американських брендів”, — зазначив Кулеба.

Деталі

Він додав, що процес відновлення роботи ресторанів “вже рухається”. За його словами, у МЗС впевнені, що наразі є всі умови для відкриття після тривалої перерви.

Відомо, що компанія припинила свою роботу в Україні одразу після вторгнення росії через безпекові причини.

“Наш український McDonald’s — глобальна мережа, головний офіс знаходиться в Америці... Ми теж хочемо відкритися, але через безпеку ми не можемо це зробити. Ми маємо правила, і ми не можемо працювати під час війни”, — заявляв раніше представник компанії.

Нагадаємо 

Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з росії, подальша робота "не відповідає цінностям" фірми, йдеться у заяві компанії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,883.07