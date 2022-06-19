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Кулеба: Украина ведет переговоры по возобновлению работы сети McDonald's

Кулеба: Украина ведет переговоры по возобновлению работы сети McDonald's

Киев • УНН

 • 133044 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Министерство иностранных дел ведет переговоры по возобновлению работы McDonald’s в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Цитата

“Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald’s в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald’s является одним из известнейших американских брендов”, — указал Кулеба.

Детали

Он добавил, что процесс возобновления работы ресторанов “уже движется”. По его словам, в МИД уверены, что сейчас есть все условия для открытия после длительного перерыва.

Известно, что компания прекратила свою работу в Украине сразу после вторжения россии по причинам безопасности.

“Наш украинский McDonald’s — глобальная сеть, головной офис находится в Америке... Мы тоже хотим открыться, но из-за безопасности мы не можем это сделать. Мы имеем правила, и мы не можем работать во время войны”, — заявлял ранее представитель компании.

Напомним 

Компания McDonald's объявила об окончательном выходе из россии, дальнейшая работа "не отвечает ценностям" фирмы, говорится в заявлении компании.

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