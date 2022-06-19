Кулеба: Украина ведет переговоры по возобновлению работы сети McDonald's
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Министерство иностранных дел ведет переговоры по возобновлению работы McDonald’s в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Цитата
“Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald’s в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald’s является одним из известнейших американских брендов”, — указал Кулеба.
Детали
Он добавил, что процесс возобновления работы ресторанов “уже движется”. По его словам, в МИД уверены, что сейчас есть все условия для открытия после длительного перерыва.
Известно, что компания прекратила свою работу в Украине сразу после вторжения россии по причинам безопасности.
“Наш украинский McDonald’s — глобальная сеть, головной офис находится в Америке... Мы тоже хотим открыться, но из-за безопасности мы не можем это сделать. Мы имеем правила, и мы не можем работать во время войны”, — заявлял ранее представитель компании.
Напомним
Компания McDonald's объявила об окончательном выходе из россии, дальнейшая работа "не отвечает ценностям" фирмы, говорится в заявлении компании.