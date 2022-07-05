У Казахстані закрили мережу McDonald’s "через технічні причини" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У соціальних мережах розповсюдилась інформація про закриття мережі фастфуду McDonald’s у Казахстані. Люди скаржилися на те, що не змогли знайти жоден ресторан, який би працював, пише УНН з посиланням на Экспресс К.
Деталі
Користувачі у соцмережах діляться, що ресторани в Казахстані зачинені, доставка з ресторану теж не працює. Кореспондентам видання в одному з торговельних центрів повідомили, що працівники McDonald’s зібралися ще вчора, 4 липня, о 19:00 і зачинили заклад.
Пізніше на офіційній сторінці McDonald’s в Казахстані з'явилося повідомлення, що заклади тимчасово не працюють.
Цитата
"Ресторани тимчасово не працюють через технічні причини. Просимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.
Раніше
Як розповів керівник одного з київських ресторанів McDonald’s, заклад може запрацювати в Україні з серпня. Наразі ресторани працюють над оновленням протоколів безпеки.