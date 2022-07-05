У Казахстані закрили мережу McDonald’s "через технічні причини" - ЗМІ

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Користувачі у соцмережах діляться, що ресторани в Казахстані зачинені, доставка з ресторану теж не працює. Кореспондентам видання в одному з торговельних центрів повідомили, що працівники McDonald’s зібралися ще вчора, 4 липня, о 19:00 і зачинили заклад.

Пізніше на офіційній сторінці McDonald’s в Казахстані з'явилося повідомлення, що заклади тимчасово не працюють.

Цитата

"Ресторани тимчасово не працюють через технічні причини. Просимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

Раніше

Як розповів керівник одного з київських ресторанів McDonald’s, заклад може запрацювати в Україні з серпня. Наразі ресторани працюють над оновленням протоколів безпеки.