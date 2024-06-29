В Канаде из-за забастовки отменили 150 авиарейсов

Канадская авиакомпания WestJet заявила об отмене по меньшей мере 150 рейсов, которыми должны были лететь 20 000 пассажиров, начиная с субботы, после того, как профсоюз работников технического обслуживания объявил о начале забастовки. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.



Детали

Профсоюз авиамехаников заявил, что забастовка началась в пятницу вечером, 28 июня, в ответ на "нежелание авиакомпании вести переговоры с профсоюзом", после того, накануне федеральное правительство издало министерский приказ об обязательности арбитража.

Это произошло после двух недель бурных дискуссий с профсоюзом о новом соглашении.

Как отметили в WestJet, в четверг профсоюз "подтвердил, что они будут придерживаться указаний", и, соответственно, забастовка или локаут не должны были состояться".

Забастовка, которая затронула международные и внутренние рейсы, происходит во время длинных выходных, приходящихся на День Канады. Компания WestJet заявила, что она "крайне возмущена" и потребует от профсоюза полной ответственности за вызванный стресс и убытки.

В обновленной информации для своих членов профсоюзный переговорный комитет сослался на приказ Канадского совета по промышленным отношениям, который прямо не запрещает любые забастовки или локауты, пока трибунал проводит арбитражное разбирательство.

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