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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Канаде из-за забастовки отменили 150 авиарейсов

В Канаде из-за забастовки отменили 150 авиарейсов

Киев  •  УНН

29 июня 2024, 18:08  •  1225 просмотра

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В Канада отменили по меньшей мере 150 рейсов, которые перевозили 20 000 пассажиров, из-за забастовки профсоюза авиамехаников.

Канадская авиакомпания WestJet заявила об отмене по меньшей мере 150 рейсов, которыми должны были лететь 20 000 пассажиров, начиная с субботы, после того, как профсоюз работников технического обслуживания объявил о начале забастовки. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Профсоюз авиамехаников заявил, что забастовка началась в пятницу вечером, 28 июня, в ответ на "нежелание авиакомпании вести переговоры с профсоюзом", после того, накануне федеральное правительство издало министерский приказ об обязательности арбитража.

Это произошло после двух недель бурных дискуссий с профсоюзом о новом соглашении.

Как отметили в WestJet, в четверг профсоюз "подтвердил, что они будут придерживаться указаний", и, соответственно, забастовка или локаут не должны были состояться".

Забастовка, которая затронула международные и внутренние рейсы, происходит во время длинных выходных, приходящихся на День Канады. Компания WestJet заявила, что она "крайне возмущена" и потребует от профсоюза полной ответственности за вызванный стресс и убытки.

В обновленной информации для своих членов профсоюзный переговорный комитет сослался на приказ Канадского совета по промышленным отношениям, который прямо не запрещает любые забастовки или локауты, пока трибунал проводит арбитражное разбирательство.

Канада обещает более 52 млн долларов помощи Украине16 июня 2024, 20:06 • 98091 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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