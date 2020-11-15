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В Каменце-Подольском пытались вывести члена ТИК с заседания из-за COVID-19

В Каменце-Подольском пытались вывести члена ТИК с заседания из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11272 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Хмельницкой области в Каменец-Подольском правоохранители пытались вывести члена ТИК с заседания из-за якобы положительного теста на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

“После завершения голосования в помещение Каменец-Подольской городской ТИК зашла группа правоохранителей, которые хотели вывести из помещения члена ТИК Валентину Магилат. Причиной стало то, что у женщины якобы был положительный тест на COVID-19, поэтому она подвергает опасности других членов комиссии”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что сама же представитель ТИК настаивала, что не болбна коронавирусом.

Напомним, на Волыни наблюдатели в течение дня повторного голосования на выборах городского головы стали свидетелями не только нарушений, но и просто курьезных случаев.

Как сообщал УНН, по данным полиции, голосование на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, составила 24%.

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