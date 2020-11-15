В Кам’янці-Подільському намагалися вивести членкиню ТВК із засідання через COVID-19

“Після завершення голосування в приміщення Кам’янець-Подільської міської ТВК зайшла група правоохоронців, які хотіли вивести з приміщення членкиню ТВК Валентину Магілат. Причиною стало те, що в жінки начебто позитивний тест на COVID-19, тож вона наражає на небезпеку інших членів комісії”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що сама ж представниця ТВК наполягала, що не хвора на коронавірус.

Нагадаємо, на Волині спостерігачі протягом дня повторного голосування з виборів Луцького міського голови стали свідками не лише порушень, а й просто курйозних випадків.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, голосування на місцевих виборах в Україні пройшло без серйозних порушень. Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбулися у семи містах України, становила 24%.