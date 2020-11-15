Селфі, ніж-подарунок та дама з собачкою: на виборах на Волині спостерігали курйози

За даними спостерігачів, на одну із виборчих дільниць у Луцьку виборчиня прийшла голосувати разом із домашнім улюбленцем.

А на виборчій дільниці № 070296 у селі Жидичин виборець фотографувався в кабіні. Звук клацання почули спостерігачі, представниця ОПОРИ звернула на це увагу членів комісії. Однак коли чоловік вийшов, він пояснив, що робив селфі у кабіні. Як доказ він показав фото, де видно було лише виборця та синьо-жовте тло, а бюлетень у кадр не потрапив. Опісля чоловіка попросили показати папку із недавно видаленими файлами, аби з’ясувати, чи немає там знімка, за яким можна було б встановити волевиявлення особи. Коли такого не виявилося, чоловік покинув дільницю.

“Також у Луцьку на дільниці № 071029 виборець перед тим, як отримати бюлетень, хотів зробити „подарунок“ членам комісії — він витяг із сумки та простягнув їм „класного ножа“. Члени комісії подякували, та презенту не прийняли”, — розповіли в ОПОРІ.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, голосування на місцевих виборах в Україні пройшло без серйозних порушень. Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбулися у семи містах України, станом на 20 годину становила 24%.