Селфи, нож-подарок и дама с собачкой: на выборах на Волыни наблюдали курьезы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На Волыни наблюдатели в течение дня повторного голосования по выборам городского головы стали свидетелями не только нарушений, но и просто курьезных случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.
По данным наблюдателей, на один из избирательных участков в Луцке избирательница пришла голосовать вместе с домашним любимцем.
А на избирательном участке № 070296 в селе Жидичин избиратель фотографировался в кабине. Звук щелчка услышали наблюдатели, представительница ОПОРЫ обратила на это внимание членов комиссии. Когда мужчина вышел, он объяснил, что делал селфи в кабине. В качестве доказательства он показал фото, где видно только избирателя и сине-желтый фон, а бюллетень в кадр не попал. После мужчину попросили показать папку с недавно удаленными файлами, чтобы выяснить, нет ли там снимка, по которому можно было бы установить волеизъявление лица. Когда такого не оказалось, мужчина покинул участок.
“Также в Луцке на участке № 071029 избиратель перед тем, как получить бюллетень, хотел сделать „подарок“ членам комиссии — он вытащил из сумки и протянул им „классный нож“. Члены комиссии поблагодарили, но презент не приняли”, — рассказали в ОПОРЕ.
Как сообщал УНН, по данным полиции, голосования на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, по состоянию на 20 часов составила 24%.