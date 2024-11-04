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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Калуше говорят о срыве отопительного сезона: детей перевели на дистанционное обучение

В Калуше говорят о срыве отопительного сезона: детей перевели на дистанционное обучение

Киев  •  УНН

19:21 • 850 просмотра

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В Калуше филиал ООО «Констанза» не начал отопительный сезон для 142 домов и 27 бюджетных учреждений. Из-за низкой температуры в помещениях 6 лицеев перевели на дистанционное обучение.

В Калушском городском совете заявили, что обратились к "Нафтогаз Украины" с просьбой способствовать подаче льготного газа для отопления города. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление городского совета.

Детали

Сообщается, что 4 ноября во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассматривали вопрос о срыве отопительного сезона филиалом ООО "Констанза", который обеспечивает теплом около трети города. А именно 142 многоквартирных жилых дома и 27 учреждений бюджетной сферы, в частности, шесть школ, пять детских садов, ВПУ-7, политехнический колледж, две поликлиники, общежития и тому подобное.

По договоренности, отопление от филиала должно было поступить в Калуш на выходных, но этого не было сделано. В частности, тепло не подано в некоторые учебные заведения города: 6 учреждений общего среднего образования, 5 учреждений дошкольного образования и 1 заведение внешкольного образования.

Худшая ситуация - в лицеях: в некоторых кабинетах температура составляет восемь градусов. С шести часов утра электрообогревателями обогревают группы учреждений дошкольного образования. Там, в среднем - 12-15 градусов тепла. Есть основания переводить детей на дистанционную форму обучения

- говорится в сообщении.

Поэтому с 4 ноября лицеи №2, 4, 5, 6, 7, 10 Калуша, а также учреждения профессионального образования должны организовать образовательный процесс в дистанционной форме обучения.

Комиссия приняла решение обращения к поставщику для скорейшего урегулирования ситуации.

Добавим

В компании "Нафтогаз Трейдинг" сообщили Суспільному, что общество "Костанза" подало заявление на поставку газа 1 ноября 2024 года, не предоставив полный пакет необходимых документов.

Как только от "Костанзы" будут получены все необходимые документы, мы сразу начнем процедуру заключения договора. Наша команда готова работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее обеспечить теплом школы, детские сады и жилые дома Калушской общины

- сообщили в «Нафтогаз Трейдинг».

Напомним

Отопительный сезон в Украине официально начался 1 ноября. Большинство областей уже подключены к отоплению, некоторые регионы ждут снижения температуры или завершают ремонтные работы.

В Госэнергонадзоре сообщили, что остается сложной ситуация с началом отопительного периода в некоторых населенных пунктах на прифронтовых территориях, в частности, в результате ухудшения ситуации безопасности и значительных разрушений критической инфраструктуры в городе Покровск Донецкой области и в поселке Слобожанское в Харьковской области.

В Минэнерго сообщили, хватит ли газа для прохождения отопительного сезона1 ноября 2024, 10:41 • 17423 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
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