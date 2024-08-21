В Калифорнии прогнозируют снег в августе впервые за 20 лет

В США офис Национальной метеорологической службы (NWS) в Ханфорде, что в Калифорнии, предупредил о необычной погоде, которая принесет снег в Сьерра-Неваду в эти выходные, пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Прогноз появился в то время, когда штаты на Среднем Западе, Северо-Востоке и Тихоокеанском Северо-Западе в США ожидают дневных максимумов температуры, которые обычно ассоциируются с осенней погодой, на фоне того, как холодный фронт приносит временную передышку от летней жары. В некоторых местах температура будет ниже средней для этого времени года. Кроме холодного фронта, с северо-запада в сторону Калифорнии движется штормовая система, которая несет угрозу августовского снегопада.

Метеоролог NWS Дэн Харти сообщил Newsweek, что в Калифорнии температура будет ниже средней. В некоторых высокогорных районах штата шторм в выходные может принести снег - первый августовский снег, зафиксированный в высокогорной Сьерра-Неваде как минимум за 20 лет, сообщил офис NWS в Ханфорде. Обычно регулярный снегопад начинается в конце октября.

"Необычно ранний, холодный шторм, даже для Хай-Сьерра на высоте 8000 футов (2438,4 м - ред.). Августовский снег не выпадал в этих местах по крайней мере 20 лет, - написали в NWS в Ханфорде в X. - Хотя и небольшое количество, автомобилистам и туристам следует знать об этом прогнозе".

Офис включил в пост график, показывающий вероятность 24-часового снегопада, превышающего полдюйма (1,27 см). В субботу утром вероятность составляет от 10 до 25 процентов, а к субботнему вечеру подскочит до 40 процентов. В воскресенье утром также может быть риск выпадения снега. NWS сообщила, что наибольшая вероятность выпадения снега будет в высокогорной части национального парка Йосемити.

Снегопад может вызвать гололедицу на дороге Tioga Road, прежде чем растает, предупредил офис NWS в Ханфорде, и, возможно, видимость значительно ухудшится из-за плохой погоды. В посте автомобилистам рекомендовалось при необходимости изменить свои планы поездок в районах, которые заденет непогода, и быть готовыми к "зимним условиям".

Однако Харти сообщил Newsweek, что снег будет недолгим, поскольку ожидается, что на следующей неделе в Калифорнию вернутся температуры выше нормы.

Тем временем другие штаты США сталкиваются с опасно жаркими условиями, и ожидается, что предупреждения о жаре и чрезмерной жаре сохранятся по всему Техасу в течение всей недели. Температура взлетела выше 100 градусов по Фаренгейту (почти 37,8 градуса по Цельсию), угрожая побить дневные рекорды.

Зима повернулась: на горі Піп Іван вдарили морози та випав сніг