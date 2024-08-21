В Калифорнии прогнозируют снег в августе впервые за 20 лет

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  107787 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  106972 просмотра
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  62252 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  104043 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  102065 просмотра
публикации
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  39581 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  125065 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  180557 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  298394 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  281700 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  23063 просмотра
21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

  •  27826 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  69962 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  103910 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа 2024, 03:07  •  102705 просмотра
Актуальное
В Калифорнии прогнозируют снег в августе впервые за 20 лет

В Калифорнии прогнозируют снег в августе впервые за 20 лет

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 07:58  •  4134 просмотра

Read in English

В высокогорных районах Сьерра-Невады в Калифорнии ожидается необычный августовский снег. Это первый такой случай за 20 лет, что может вызвать гололедицу на дорогах и ухудшение видимости.

В США офис Национальной метеорологической службы (NWS) в Ханфорде, что в Калифорнии, предупредил о необычной погоде, которая принесет снег в Сьерра-Неваду в эти выходные, пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Прогноз появился в то время, когда штаты на Среднем Западе, Северо-Востоке и Тихоокеанском Северо-Западе в США ожидают дневных максимумов температуры, которые обычно ассоциируются с осенней погодой, на фоне того, как холодный фронт приносит временную передышку от летней жары. В некоторых местах температура будет ниже средней для этого времени года. Кроме холодного фронта, с северо-запада в сторону Калифорнии движется штормовая система, которая несет угрозу августовского снегопада.

Метеоролог NWS Дэн Харти сообщил Newsweek, что в Калифорнии температура будет ниже средней. В некоторых высокогорных районах штата шторм в выходные может принести снег - первый августовский снег, зафиксированный в высокогорной Сьерра-Неваде как минимум за 20 лет, сообщил офис NWS в Ханфорде. Обычно регулярный снегопад начинается в конце октября.

"Необычно ранний, холодный шторм, даже для Хай-Сьерра на высоте 8000 футов (2438,4 м - ред.). Августовский снег не выпадал в этих местах по крайней мере 20 лет, - написали в NWS в Ханфорде в X. - Хотя и небольшое количество, автомобилистам и туристам следует знать об этом прогнозе".

Офис включил в пост график, показывающий вероятность 24-часового снегопада, превышающего полдюйма (1,27 см). В субботу утром вероятность составляет от 10 до 25 процентов, а к субботнему вечеру подскочит до 40 процентов. В воскресенье утром также может быть риск выпадения снега. NWS сообщила, что наибольшая вероятность выпадения снега будет в высокогорной части национального парка Йосемити.

Снегопад может вызвать гололедицу на дороге Tioga Road, прежде чем растает, предупредил офис NWS в Ханфорде, и, возможно, видимость значительно ухудшится из-за плохой погоды. В посте автомобилистам рекомендовалось при необходимости изменить свои планы поездок в районах, которые заденет непогода, и быть готовыми к "зимним условиям".

Однако Харти сообщил Newsweek, что снег будет недолгим, поскольку ожидается, что на следующей неделе в Калифорнию вернутся температуры выше нормы.

Тем временем другие штаты США сталкиваются с опасно жаркими условиями, и ожидается, что предупреждения о жаре и чрезмерной жаре сохранятся по всему Техасу в течение всей недели. Температура взлетела выше 100 градусов по Фаренгейту (почти 37,8 градуса по Цельсию), угрожая побить дневные рекорды.

Зима повернулась: на горі Піп Іван вдарили морози та випав сніг 17 апреля 2024, 12:49 • 91046 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Эксклюзив
Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт
  •  20303 просмотра

Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Эксклюзив
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  54230 просмотра

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  103454 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  102609 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  103757 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
20 августа 2024, 07:11  •  105865 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
20 августа 2024, 06:50  •  101942 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
19 августа 2024, 17:19  •  113654 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  112964 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113702 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Популярные

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  102065 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  104043 просмотра
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  62252 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  106972 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  107787 просмотра

Публикации

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  39581 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  125065 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  180557 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  298394 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  281700 просмотра

Война

Удар рф по Антоновке на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

Удар рф по Антоновке на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

  •  3004 просмотра
Воздушные силы: уничтожена ракета и 50 из 69 "шахедов", 16 потеряно, зафиксировано пересечение дроном границы с беларусью, еще один вернулся "на родину"

Воздушные силы: уничтожена ракета и 50 из 69 "шахедов", 16 потеряно, зафиксировано пересечение дроном границы с беларусью, еще один вернулся "на родину"

  •  9649 просмотра
В Киевской области во время более 9-часовой тревоги сбивали дроны: из-за обломков есть повреждения дома, горела трава

В Киевской области во время более 9-часовой тревоги сбивали дроны: из-за обломков есть повреждения дома, горела трава

  •  10866 просмотра
ССО показали, куда на курщине "исчезают" понтоны россиян

ССО показали, куда на курщине "исчезают" понтоны россиян

  •  11822 просмотра
В Херсонской области ночью мужчина пострадал от вражеской атаки дрона

В Херсонской области ночью мужчина пострадал от вражеской атаки дрона

  •  11909 просмотра

политика

Парламент поддержал ратификацию Римского статута

Парламент поддержал ратификацию Римского статута

  •  8176 просмотра
Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт
Эксклюзив

  •  20303 просмотра
Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада собирается исправить коллизию в начале сентября

Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада собирается исправить коллизию в начале сентября

  •  8635 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  39562 просмотра
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  54221 просмотра

Война

Удар рф по Антоновке на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

Удар рф по Антоновке на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

  •  3004 просмотра
Воздушные силы: уничтожена ракета и 50 из 69 "шахедов", 16 потеряно, зафиксировано пересечение дроном границы с беларусью, еще один вернулся "на родину"

Воздушные силы: уничтожена ракета и 50 из 69 "шахедов", 16 потеряно, зафиксировано пересечение дроном границы с беларусью, еще один вернулся "на родину"

  •  9649 просмотра
В Киевской области во время более 9-часовой тревоги сбивали дроны: из-за обломков есть повреждения дома, горела трава

В Киевской области во время более 9-часовой тревоги сбивали дроны: из-за обломков есть повреждения дома, горела трава

  •  10866 просмотра
ССО показали, куда на курщине "исчезают" понтоны россиян

ССО показали, куда на курщине "исчезают" понтоны россиян

  •  11822 просмотра
В Херсонской области ночью мужчина пострадал от вражеской атаки дрона

В Херсонской области ночью мужчина пострадал от вражеской атаки дрона

  •  11909 просмотра

политика

Парламент поддержал ратификацию Римского статута

Парламент поддержал ратификацию Римского статута

  •  8176 просмотра
Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт
Эксклюзив

  •  20303 просмотра
Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада собирается исправить коллизию в начале сентября

Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада собирается исправить коллизию в начале сентября

  •  8635 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  39562 просмотра
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  54221 просмотра

Новости Бизнеса

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

  •  11882 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  38140 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  110488 просмотра

Экономика

Опендатабот: с начала полномасштабного вторжения количество долгов по алиментам выросло на 14%

Опендатабот: с начала полномасштабного вторжения количество долгов по алиментам выросло на 14%

  •  9222 просмотра
В Украине сегодня будут отключать свет с 16:00 до 24:00. В Донецкой области из-за обстрелов рф под землей оказались 55 шахтеров - Минэнерго

В Украине сегодня будут отключать свет с 16:00 до 24:00. В Донецкой области из-за обстрелов рф под землей оказались 55 шахтеров - Минэнерго

  •  16919 просмотра
Мировые цены на нефть продолжают падать - Reuters

Мировые цены на нефть продолжают падать - Reuters

  •  10929 просмотра
Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

  •  11046 просмотра
Курс валют на 21 августа: гривна девальвирует

Курс валют на 21 августа: гривна девальвирует

  •  15234 просмотра

Киев

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

  •  5331 просмотра
В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

  •  10866 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

  •  16556 просмотра
Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве

Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве

  •  13639 просмотра
Сильная жара до 37° и местами гроза: прогноз погоды на сегодня

Сильная жара до 37° и местами гроза: прогноз погоды на сегодня

  •  14140 просмотра