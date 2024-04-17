Зима вернулась: на горе Поп Иван ударили морозы и выпал снег

Во вторник, 17 апреля, на горе Поп Иван снова выпал снег, а температура воздуха опустилась до -6°С. Об этом пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Детали

По состоянию на 9:00 17:04:2024 на горе Поп Иван облачно, небольшой снег, ветер восточный 6м/с, температура воздуха -6°С - говорится в заметке.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что в Украине на ближайшей неделе будет наблюдаться неустойчивая погода с осадками, особенно в западных и северных областях - с холодным воздухом из Балтийского моря и Скандинавии и возможными заморозками.