В Изюме автомобиль с тремя людьми съехал с моста в реку: все погибли

Детали

Событие произошло 27 ноября около 15:50 в городе Изюм.

По данным полиции, водитель автомобиля "ВАЗ-2102" не справился с управлением и съехал с моста в реку. Водитель транспортного средства и их пассажиры погибли на месте. Их личности устанавливаются.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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