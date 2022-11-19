Ходив купити їжу: на Київщині під колесами легковика загинув 12-річний хлопчик з багатодітної родини

Деталі

"Смертельна ДТП сталось сьогодні близько 17 години в Брилівці. Хлопчик пішов купити їжу, повертався додому узбіччям, не дійшов до оселі всього 100 метрів…57-річний водій легковика збив дитину насмерть", - написав Нєбитов.

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За попередні даними водій керував напідпитку. Зараз він затриманий і знаходиться в ІТТ.

Нєбитов додав, що родина загиблого - це вимушені переселенці з Херсонщини. На Київщину сім’я з 8 дітьми переїхала, тікаючи від війни, всього місяць назад.

Він закликав водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, а батьків попросив подбати про безпеку дітей та їх видимість на дорозі в темний час доби.

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