Ходив купити їжу: на Київщині під колесами легковика загинув 12-річний хлопчик з багатодітної родини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Київській області під колесами легковика загинув 12-річний хлопчик з багатодітної родини. Про це повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Смертельна ДТП сталось сьогодні близько 17 години в Брилівці. Хлопчик пішов купити їжу, повертався додому узбіччям, не дійшов до оселі всього 100 метрів…57-річний водій легковика збив дитину насмерть", - написав Нєбитов.
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За попередні даними водій керував напідпитку. Зараз він затриманий і знаходиться в ІТТ.
Нєбитов додав, що родина загиблого - це вимушені переселенці з Херсонщини. На Київщину сім’я з 8 дітьми переїхала, тікаючи від війни, всього місяць назад.
Він закликав водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, а батьків попросив подбати про безпеку дітей та їх видимість на дорозі в темний час доби.
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