Дві третини випадків загибелі пішоходів зараз стаються вночі - голова МВС

Цитата

“Ми всі бачимо віялові відключення світла, у тому числі відсутність світла на вулиці в темну пору доби. Окрім того, зима збільшує нічний час. І ми розуміємо, що сьогодні питання безпеки на дорогах є одним з головних наших критеріїв. За останній місяць дві третини загиблих пішоходів на дорогах - це якраз ті, які загинули в нічну пору доби”, – сказав Монастирський.

Доповнення

Як повідомили УНН в патрульній поліції Київської області, на Київщині на тлі відключення вуличного освітлення за понад три тижні в ДТП загинуло 24 людини, що на 5 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року.