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Две трети случаев гибели пешеходов сейчас происходят ночью - глава МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. На фоне веерных отключений света в Украине две трети случаев гибели пешеходов в ДТП за последний месяц произошло ночью. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.

Цитата

“Мы все видим веерные отключения света, в том числе отсутствие света на улице в темное время суток. Кроме того, зима увеличивает ночное время. И мы понимаем, что сегодня вопрос безопасности на дорогах является одним из наших главных критериев. За последний месяц две трети погибших пешеходов на дорогах – это как раз те, которые погибли в ночное время суток”, – сказал Монастырский.

Дополнение

Как сообщили УНН в патрульной полиции Киевской области, в регионе на фоне отключения уличного освещения за больше чем три недели в ДТП погибло 24 человека, что на 5 человек больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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