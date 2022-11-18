Две трети случаев гибели пешеходов сейчас происходят ночью - глава МВД

Цитата

“Мы все видим веерные отключения света, в том числе отсутствие света на улице в темное время суток. Кроме того, зима увеличивает ночное время. И мы понимаем, что сегодня вопрос безопасности на дорогах является одним из наших главных критериев. За последний месяц две трети погибших пешеходов на дорогах – это как раз те, которые погибли в ночное время суток”, – сказал Монастырский.

Дополнение

Как сообщили УНН в патрульной полиции Киевской области, в регионе на фоне отключения уличного освещения за больше чем три недели в ДТП погибло 24 человека, что на 5 человек больше, чем за аналогичный период в прошлом году.