Ходил купить еду: на Киевщине под колесами легковушки погиб 12-летний мальчик из многодетной семьи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киевской области под колесами легковушки погиб 12-летний мальчик из многодетной семьи. Об этом сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небитов, передает УНН.
Детали
"Смертельное ДТП произошло сегодня около 17 часов в Бриловке. Мальчик пошел купить еду, возвращался домой по обочине, не дошел до дома всего 100 метров…57-летний водитель легковушки сбил ребенка насмерть", - написал Небитов.
Добавим
По предварительным данным, водитель был нетрезвым. Сейчас он задержан и находится в ИВС.
Небитов добавил, что семья погибшего – это вынужденные переселенцы из Херсонщины. На Киевщину семья с 8 детьми переехала, убегая от войны, всего месяц назад.
Он призвал водителей соблюдать правила дорожного движения, а родителей попросил позаботиться о безопасности детей и их видимости на дороге в темное время суток.
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