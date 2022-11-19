Ходил купить еду: на Киевщине под колесами легковушки погиб 12-летний мальчик из многодетной семьи

Детали

"Смертельное ДТП произошло сегодня около 17 часов в Бриловке. Мальчик пошел купить еду, возвращался домой по обочине, не дошел до дома всего 100 метров…57-летний водитель легковушки сбил ребенка насмерть", - написал Небитов.

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По предварительным данным, водитель был нетрезвым. Сейчас он задержан и находится в ИВС.

Небитов добавил, что семья погибшего – это вынужденные переселенцы из Херсонщины. На Киевщину семья с 8 детьми переехала, убегая от войны, всего месяц назад.

Он призвал водителей соблюдать правила дорожного движения, а родителей попросил позаботиться о безопасности детей и их видимости на дороге в темное время суток.

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