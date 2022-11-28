В Ізюмі автомобіль з трьома людьми з'їхав з мосту в річку: усі загинули

Деталі

Подія сталася 27 листопада близько 15:50 у місті Ізюм.

За даними поліції, водій автомобіля "ВАЗ-2102" не впорався з керуванням та з'їхав з мосту в річку. Водій транспортного засобу та його пасажири загинули на місці. Їх особи наразі встановлюються.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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