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В Израиле заявляют о более 5400 раненых в стране с начала войны

Киев • УНН

 • 161869 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Министерство здравоохранения Израиля заявляет, что в результате боевых действий из-за нападения ХАМАС в стране ранения получили более 5400 человек. Об этом пишет The Times of Israel, информирует УНН.

В Израиле заявляют о более 5400 раненых в стране с начала войны

Детали

Сообщается, что с начала войны с ХАМАС 7 октября 5 431 человек в Израиле получил ранения.

В настоящее время, по данным министерства здравоохранения Израиля, 302 человека госпитализированы в связи с полученными ранениями. Из них 43 - тяжело ранены, 172 - средней тяжести и 87 - легко ранены.

Дополнение

20 октября власти Израиля обновили данные о погибших иностранцах в результате боевых действий. Больше всего жертв среди граждан США и Украины. По обновленным данным Израиля в результате атаки ХАМАС погибли 32 гражданина США, еще восемь американцев считаются пропавшими без вести.

Сообщается, что были убиты 24 гражданина Украины, еще трое пропали без вести. Стоит отметить, что по данным МИД по состоянию на 18 октября было известно о 13 погибших украинцах и шестерых пропавших без вести.

В целом жертвами в Израиле стали более 1,4 тыс. человек.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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