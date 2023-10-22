В Израиле заявляют о более 5400 раненых в стране с начала войны

Детали

Сообщается, что с начала войны с ХАМАС 7 октября 5 431 человек в Израиле получил ранения.

В настоящее время, по данным министерства здравоохранения Израиля, 302 человека госпитализированы в связи с полученными ранениями. Из них 43 - тяжело ранены, 172 - средней тяжести и 87 - легко ранены.

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20 октября власти Израиля обновили данные о погибших иностранцах в результате боевых действий. Больше всего жертв среди граждан США и Украины. По обновленным данным Израиля в результате атаки ХАМАС погибли 32 гражданина США, еще восемь американцев считаются пропавшими без вести.

Сообщается, что были убиты 24 гражданина Украины, еще трое пропали без вести. Стоит отметить, что по данным МИД по состоянию на 18 октября было известно о 13 погибших украинцах и шестерых пропавших без вести.

В целом жертвами в Израиле стали более 1,4 тыс. человек.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.