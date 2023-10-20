В Ізраїлі заявили, що серед загиблих іноземців найбільше громадян США та України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Влада Ізраїлю ранком п’ятниці оновила дані про загиблих іноземців внаслідок бойових дій. Найбільше жертв серед громадян США та України, повідомляє видання Новини Ізраїля, пише УНН.
Деталі
За оновленими даними Ізраїлю внаслідок атаки ХАМАС загинули 32 громадяни США, ще вісім американців вважають зниклими безвісти.
Повідомляється, що було вбито 24 громадяни України, ще троє зникли безвісти. Варто зазначити, що за даними МЗС станом на 18 жовтня було відомо про 13 загиблих українців та шістьох зниклих безвісти.
Загалом від атак бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули громадяни Франції, росії, Аргентини, Таїланду, Німеччини, Великої Британії, Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі-Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану та Казахстану.
Доповнення
Конфлікт між Ізраїлем і Газою завдав серйозної шкоди журналістам. Відомо, що 21 людина загинула та 8 було травмовано.