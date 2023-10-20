В Израиле заявили, что среди погибших иностранцев больше всего граждан США и Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Власти Израиля утром пятницы обновили данные о погибших иностранцах в результате боевых действий. Больше всего жертв среди граждан США и Украины, сообщает издание Новости Израиля, пишет УНН.
Детали
По обновленным данным Израиля в результате атаки ХАМАС погибли 32 гражданина США, еще восемь американцев считаются пропавшими без вести.
Сообщается, что были убиты 24 гражданина Украины, еще трое пропали без вести. Стоит отметить, что по данным МИД по состоянию на 18 октября было известно о 13 погибших украинцах и шестерых пропавших без вести.
В целом от атак боевиков ХАМАС на Израиль погибли граждане Франции, России, Аргентины, Таиланда, Германии, Великобритании, Канады, Австрии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Чили, Перу, Парагвая, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана и Казахстана.
Дополнение
Конфликт между Израилем и Газой нанес серьезный ущерб журналистам. Известно, что 21 человек погиб и 8 были травмированы.