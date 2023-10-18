Це приблизна статистика: у МЗС відреагували на інформацію про ймовірну загибель 23 українців в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Наразі відомо про 13 загиблих українців в Ізраїлі та шістьох зниклих безвісти. Інформація, яку озвучив посол, - "приблизна статистика". Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко журналіст УНН.
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Ніколенко зазначив, що кількість загиблих українців в Ізраїлі, яку озвучив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, а саме 23 - це дані МВС Ізраїлю. Він звернув увагу на те, що там вказується, що це приблизна статистика.
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"Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та 6 зниклих безвісти", - сказав Ніколенко.
Раніше
17 жовтня Перша леді України Олена Зеленська в телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог висловила співчуття жертвам терористичного нападу ХАМАС, а також повідомила, що наразі підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі.
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