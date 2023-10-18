Это приблизительная статистика: в МИД отреагировали на информацию о вероятной гибели 23 украинцев в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Сейчас известно о 13 погибших украинцах в Израиле и шести пропавших без вести. Информация, которую озвучил посол, - "приблизительная статистика". Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко журналисту УНН.
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Николенко отметил, что количество погибших украинцев в Израиле, которое озвучил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, а именно 23 - это данные МВД Израиля. Он обратил внимание на то, что там указывается, что это приблизительная статистика.
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"Мы оперируем информацией, которую верифицировало МИД Украины: 13 погибших и 6 пропавших без вести", - сказал Николенко.
Ранее
17 октября Первая леди Украины Елена Зеленская в телефонном разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог выразила соболезнования жертвам террористического нападения ХАМАС, а также сообщила, что на данный момент подтверждена гибель 13 граждан Украины в Израиле.
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