В Ізраїлі заявляють про понад 5400 поранених в країні з початку війни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявляє, що внаслідок бойових дій через напад ХАМАС в країні поранення отримали понад 5400 людей. Про це пише The Times of Israel, інформує УНН.
Деталі
Повідомляється, що з початку війни з ХАМАС 7 жовтня 5 431 людина в Ізраїлі отримала поранення.
Наразі, за даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 302 людини госпіталізовані у зв'язку з отриманими пораненнями. З них 43 - важко поранені, 172 - середньої тяжкості і 87 - легко поранені.
Доповнення
20 жовтня влада Ізраїлю оновила дані про загиблих іноземців внаслідок бойових дій. Найбільше жертв серед громадян США та України. За оновленими даними Ізраїлю внаслідок атаки ХАМАС загинули 32 громадяни США, ще вісім американців вважають зниклими безвісти.
Повідомляється, що було вбито 24 громадяни України, ще троє зникли безвісти. Варто зазначити, що за даними МЗС станом на 18 жовтня було відомо про 13 загиблих українців та шістьох зниклих безвісти.
Загалом жертвами в Ізраїлі стали понад 1,4 тис. людей.
Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.