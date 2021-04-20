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В Израиле закрыли последнее отделение, в котором лечили больных коронавирусом

В Израиле закрыли последнее отделение, в котором лечили больных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 24626 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Израиле закрывают последнее отделение в стране, где лечили больных коронавирусом. Об этом сообщает израильское издание "ynet.co.il", передает УНН.

Детали

Медицинский центр "Гилель Яфэ", расположенный в городе Хадера, считался одним из самых загруженных по количеству больных коронавирусом. Отмечается, что ранее здесь находилось три "коронавирусных" отделения, где всегда был "аншлаг" прибывающих с диагнозом COVID-19. По информации издания, на сегодняшний день здесь находится лишь пять инфицированных лиц. Их перевели в специальные изолированные палаты в терапевтических отделениях.

Отмечается, что израильские власти готовы оперативно снова открыть отделение для больных COVID-19, если будет новая вспышка коронавируса.

Контекст

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль стал первой страной, которая победила коронавирус благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.

По данным на 20 апреля, в Израиле 300 человек госпитализированы с коронавирусом, из них 187 - в тяжелом состоянии.

Что было раньше

Ранее в Израиле заявили о том, что вакцина против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в некоторых случаях может оказаться менее эффективной против южноафриканского штамма коронавируса.

Между тем, украинская сторона предложила Израилю провести третий этап испытаний разработанной израильскими учеными вакцины от COVID-19 в Украине с последующей возможностью производства вакцины.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Израиле ведет успешные и активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, в результате чего Украина сможет получить возможность открыть границы с Израилем.

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