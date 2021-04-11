В Израиле заявили о возможной устойчивости штамма COVID-19 из ЮАР в вакцине Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Вакцина против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в некоторых случаях может оказаться менее эффективной против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом заявили специалисты из Тель-Авивского университета, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Ученые из Израиля провели исследование: они сравнили 400 привитых вакциной от Pfizer, среди которых около 1% были заражены южноафриканским вариантом вируса, с таким же количеством больных пациентов, которые еще не получили инъекцию.
В результате оказалось, что распространенность штамма B.1.351 (так называется южноафриканский тип коронавируса) среди уже вакцинированных обеими компонентами препарата израильтян почти в восемь раз выше, чем среди непривитых — 5,4% против 0,7%.
“Мы обнаружили непропорционально высокий уровень распространения южноафриканского варианта среди людей, вакцинированных второй дозой, по сравнению с группой невакцинированных. Это означает, что этот штамм способен в некоторой степени прорвать защиту вакцины”, — пояснила Ади Штерн из Тель-Авивского университета.
Однако авторы предупредили, что их исследование еще не прошло экспертную оценку. Кроме того, выводы о препарате Pfizer делать рано, поскольку в исследовании принимало участие слишком мало людей, инфицированных вирусом из ЮАР, поскольку его распространение в Израиле невелико.
К тому же, по словам Штерн, целью исследования не было выяснение общей эффективности вакцины.
В то же время другое исследование, проведенное Pfizer/BioNTech, свидетельствует о том, что в Южной Африке вакцина эффективна на 100%.
Добавим
Ранее стало известно о том, что американская компания Pfizer совместно со своим немецким партнером BioNTech направили заявку в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США с целью получения лицензии на экстренное использования препарата на детях, возраст которых составляет от 12 до 15 лет. Уточняется, что в ближайшее время компании намерены направить заявки в другие регуляторы.