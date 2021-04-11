В Ізраїлі заявили про можливу стійкості штаму COVID-19 з ПАР до вакцини Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вакцина проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech в деяких випадках може виявитися менш ефективною проти південноафриканського штаму коронавірусу. Про це заявили фахівці з Тель-Авівського університету, пише Reuters, передає УНН.
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Вчені з Ізраїлю провели дослідження: вони порівняли 400 щеплених вакциною від Pfizer, серед яких близько 1% були заражені південноафриканським варіантом вірусу, з такою ж кількістю хворих пацієнтів, які ще не отримали ін’єкцію.
В результаті виявилося, що поширеність штаму B.1.351 (так називається південноафриканський тип коронавірусу) серед вже вакцинованих обома компонентами препарату ізраїльтян майже у вісім разів вище, ніж серед нещеплених — 5,4% проти 0,7%.
“Ми виявили непропорційно високий рівень поширення південноафриканського варіанту серед людей, вакцинованих другою дозою, в порівнянні з групою невакцинованих. Це означає, що цей штам здатний в деякій мірі прорвати захист вакцини”, — пояснила Аді Штерн з Тель-Авівського університету.
Однак автори попередили, що їхнє дослідження ще не пройшло експертну оцінку. Крім того, висновки про препарат Pfizer робити рано, оскільки в дослідженні брало участь занадто мало людей, інфікованих вірусом з ПАР, оскільки його поширення в Ізраїлі невелике.
До того ж, за словами Штерн, метою дослідження не було з’ясування загальної ефективності вакцини.
У той же час інше дослідження, проведене Pfizer/BioNTech, свідчить про те, що в Південній Африці вакцина ефективна на 100%.
Додамо
Раніше стало відомо про те, що американська компанія Pfizer спільно зі своїм німецьким партнером BioNTech направили заявку в Управління з питань якості продовольства і медикаментів США з метою отримання ліцензії на екстрене використання препарату на дітях, вік яких становить від 12 до 15 років. Уточнюється, що найближчим часом компанії мають намір направити заявки в інші регулятори.