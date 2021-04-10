Pfizer домагається дозволу застосовувати вакцину від COVID-19 для підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Фармацевтична компанія Pfizer Inc і її німецький партнер BioNTech SE звернулися до регулятора США з проханням дозволити екстрене використання їх вакцини проти коронавірусу для підлітків у віці від 12 до 15 років. Про це Pfizer повідомила в п'ятницю, передає УНН.
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"Сьогодні разом з BioNTech Group ми подали запит в FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів) США про розширення використання нашої вакцини COVID-19 в екстрених випадках для підлітків від 12 до 15 років", - йдеться в повідомленні компанії.
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Повідомляється, що компанії планують запросити аналогічні рішення від інших регулюючих органів по всьому світу в найближчі дні.
"В очікуванні рішення регулюючих органів ми сподіваємося зробити цю вакцину доступною для вікової групи 12-15 років до початку 2021 навчального року", - говориться в заяві компанії.
Що було раніше
У минулому році управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США дозволило використання вакцини від COVID-19, розробленої американською компанією Pfizer у співпраці з німецькою BioNTech.
За даними останніх досліджень, вакцина від Pfizer і BioNTech залишається високоефективною через шість місяців після щеплення.