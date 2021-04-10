Pfizer добивается разрешения применять вакцину от COVID-19 для подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Фармацевтическая компания Pfizer Inc и ее немецкий партнер BioNTech SE обратились к регулятору США с просьбой разрешить экстренное использование их вакцины против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом Pfizer сообщила в пятницу, передает УНН.
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“Сегодня вместе с BioNTech Group мы подали запрос в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) США о расширении использования нашей вакцины COVID-19 в экстренных случаях для подростков от 12 до 15 лет”, — говорится в сообщении компании.
Детали
Сообщается, что компании планируют запросить аналогичные решения от других регулирующих органов по всему миру в ближайшие дни.
“В ожидании решения регулирующих органов мы надеемся сделать эту вакцину доступной для возрастной группы 12-15 лет до начала 2021 учебного года”, — говорится в заявлении компании.
Что было ранее
В прошлом году управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.
По данным последних исследований, вакцина от Pfizer и BioNTech остается высокоэффективной через шесть месяцев после прививки.