В Ізраїлі закрили останнє відділення, в якому лікували хворих на коронавірус

Деталі

Медичний центр "Гілель Яфе", розташований в місті Хадера, вважався одним з найбільш завантажених за кількістю хворих на коронавірус. Відзначається, що раніше тут знаходилося три "коронавірусних" відділення, де завжди був "аншлаг" тих, хто прибуває з діагнозом COVID-19. За інформацією видання, на сьогоднішній день тут знаходиться лише п'ять інфікованих осіб. Їх перевели в спеціальні ізольовані палати в терапевтичних відділеннях.

Відзначається, що ізраїльська влада готова оперативно знову відкрити відділення для хворих COVID-19, якщо буде нових спалах коронавірусу.

Контекст

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль став першою країною, яка перемогла коронавірус завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації.

За даними на 20 квітня, в Ізраїлі 300 осіб госпіталізовано з коронавірусом, з них 187 - у важкому стані.

Що було раніше

Раніше в Ізраїлі заявили про те, що вакцина проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech в деяких випадках може виявитися менш ефективною проти південноафриканського штаму коронавірусу.

Тим часом, українська сторона запропонувала Ізраїлю провести третій етап випробувань розробленої ізраїльськими вченими вакцини від COVID-19 в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини.

Раніше повідомлялося, що посольство України в Ізраїлі веде успішні та активні переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19, в результаті чого Україна зможе отримати можливість відкрити кордони з Ізраїлем.