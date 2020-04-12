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В Израиле не будут продлевать срок для формирования правительства

В Израиле не будут продлевать срок для формирования правительства

Киев  •  УНН

 • 11510 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Израиля Реувен Ривлин предупредил, что не будет продлевать мандат на формирование правительства, которым сейчас располагает лидер блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил пресс-секретарь израильского президента, передает УНН со ссылкой на Reuters и DW.

“Срок для формирования правительства, предоставленный экс-руководителю генштаба израильской армии Ганцу, заканчивается вечером 13 апреля и не будет продолжен”, — пишет DW. Сейчас предусмотренное законом продление срока на две недели невозможно “из-за сложившихся обстоятельств”, поясняется в озвученной заявлении Ривлина.

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Ганц получил мандат на формирование правительства еще 16 марта. За это время он пытался объясниться со своими прежними главными оппонентами — партией “Ликуд”, которую возглавляет нынешний и.о. премьер-министра Биньямин Нетаньяху. Ранее Ганц отказывался вести переговоры с последним из-за причастности Нетаньяху к коррупционным скандалам.

11 апреля Ганц попросил президента Ривлина дать ему еще две недели времени на завершение переговоров с партией Нетаньяху. Ганц уверял Ривлина, что обе популярные политсилы “находятся в шаге от подписания” соответствующего соглашения, цитирует информагентство AFP.

Впрочем, в озвученном заявлении президента отмечалось, что во время недавней беседы президента с и.о. премьер-министра Биньямином Нетаньяху последний не разделял надежд Ганц на скорое подписание соглашения.

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Если до завершения нынешнего срока действия мандата соглашение не подпишут, то Ривлин попросит израильский парламент — Кнессет — выдвинуть другого кандидата, которому можно будет вручить мандат на формирование правительства, предостерег Ривлин.

12 апреля “Кахоль-Лаван” и “Ликуд” заявили, что готовы к дальнейшим переговорам. Несмотря на предыдущие споры руководство обеих политсил выразило готовность “сформировать кризисное правительство учитывая нынешнюю пандемию коронавируса”.

Напомним, Израиль уже больше года переживает политический кризис из-за невозможности формирования правительственного большинства. Проведенные 2 марта парламентские выборы стали третьими в течение года.

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