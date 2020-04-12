В Ізраїлі не подовжуватимуть термін для формування уряду

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін попередив, що не подовжуватиме мандат на формування уряду, який нині має в своєму розпорядженні лідер блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганц. Про це в неділю, 12 квітня, повідомив речник ізраїльського президента, передає УНН із посиланням на Reuters та DW.