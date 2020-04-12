В Ізраїлі не подовжуватимуть термін для формування уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін попередив, що не подовжуватиме мандат на формування уряду, який нині має в своєму розпорядженні лідер блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганц. Про це в неділю, 12 квітня, повідомив речник ізраїльського президента, передає УНН із посиланням на Reuters та DW.
“Термін для формування уряду, наданий екскерівнику генштабу ізраїльської армії Ганцу, закінчується ввечері 13 квітня і не буде продовжений”, — пише DW. Нині передбачене законом подовження терміну на два тижні неможливе “через обставини, що склалися”, пояснюється в озвученій заяві Рівліна.
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Ганц отримав мандат на формування уряду ще 16 березня. За цей час він намагався порозумітися зі своїми дотеперішніми головними опонентами — партією “Лікуд”, яку очолює нинішній в.о. прем’єр-міністра Біньямін Нетаньяху. Раніше Ганц відмовлявся вести переговори з останнім через причетність Нетаньяху до корупційних скандалів.
11 квітня Ганц попрохав президента Рівліна дати йому ще два тижні часу на завершення перемовин з партією Нетаньяху. Ганц запевняв Рівліна, що обидві найпопулярніші політсили “перебувають за крок до підписання” відповідної угоди, цитує інформагенція AFP.
Утім, в озвученій заяві президента зазначалося, що під час нещодавньої розмови президента з в.о. прем’єр-міністра Біньяміном Нетаньяху останній не поділяв надій Ганца на швидке підписання угоди.
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Якщо до завершення нинішнього терміну чинності мандата угоду не підпишуть, то Рівлін прохатиме ізраїльський парламент — Кнесет — висунути іншого кандидата, якому можна буде вручити мандат на формування уряду, застеріг Рівлін.
12 квітня “Кахоль-Лаван” і “Лікуд” заявили, що готові до подальших переговорів. Попри попередні суперечки керівництво обох політсил висловило готовність “сформувати кризовий уряд з огляду на нинішню пандемію коронавірусу”.
Нагадаємо, Ізраїль уже більше року переживає політичну кризу через неможливість формування урядової більшості. Проведені 2 березня парламентські вибори стали третіми впродовж року.