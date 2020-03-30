Нетаньяху самоізолюється після виявлення коронавірусу у його радниці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та кілька його колег мають самоізолюватися після того, як його радниця Рівка Палух захворіла на коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“У заяві відомства прем'єр-міністра говориться про те, що Нетаньяху та його колеги будуть йти на карантин, що використовується як запобіжний захід, поки буде проводитись епідеміологічне розслідування щодо можливого поширення вірусу”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та лікар Біньяміна Нетаньяху визначать, коли завершиться самоізоляція.
Нагадаємо, радниця прем’єр-міністра Ізраїлю заразилася коронавірусом.