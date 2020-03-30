Радниця прем'єр-міністра Ізраїлю заразилася коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Радниця прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у справах ультраортодоксальної громади Рівка Палух заразилася коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel.
Палух вирішила здати тест після того, як коронавірус підтвердився у її чоловіка. Аналізи виявили позитивний результат.
Останній раз Палух контактувала з прем'єр-міністром 26 березня, проте зустріч проходила з дотриманням необхідної дистанції. Також вона зустрічалася з кількома законодавцями.
В Ізраїлі виявлено 4247 підтверджених випадки зараження коронавірусом, кількість жертв сягнула 15 осіб.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 720 тисяч осіб.