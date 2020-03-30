Советник премьер-министра Израиля заразилась коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Палух решила сдать тест после того, как коронавирус подтвердился у ее мужа. Анализы выявили положительный результат.
Последний раз Палух контактировала с премьер-министром 26 марта, однако встреча проходила с соблюдением необходимой дистанции. Также она встречалась с несколькими законодателями.
В Израиле обнаружены 4247 подтвержденных случаях заражения коронавируса, число жертв достигло 15 человек.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 720 тысяч человек.