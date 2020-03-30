Нетаньяху самоизолируется после обнаружения коронавируса у его советницы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и несколько его коллег должны самоизолироваться после того, как его советник Ривка Палух заболела коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"В заявлении ведомства премьер-министра говорится о том, что Нетаньяху и его коллеги будут идти на карантин в качестве меры пресечения, пока будет проводиться эпидемиологическое расследование относительно возможного распространения вируса", - сообщили в СМИ.
Указано, что министерство здравоохранения Израиля и врач Биньямина Нетаньяху определят, когда завершится самоизоляция.
Напомним, советник премьер-министра Израиля заразилась коронавирусом.