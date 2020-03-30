Нетаньяху самоизолируется после обнаружения коронавируса у его советницы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71989 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 85094 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98145 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95370 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106311 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91807 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103508 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106114 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131127 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Нетаньяху самоизолируется после обнаружения коронавируса у его советницы

Нетаньяху самоизолируется после обнаружения коронавируса у его советницы

Киев  •  УНН

 • 12448 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и несколько его коллег должны самоизолироваться после того, как его советник Ривка Палух заболела коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"В заявлении ведомства премьер-министра говорится о том, что Нетаньяху и его коллеги будут идти на карантин в качестве меры пресечения, пока будет проводиться эпидемиологическое расследование относительно возможного распространения вируса", - сообщили в СМИ.

Указано, что министерство здравоохранения Израиля и врач Биньямина Нетаньяху определят, когда завершится самоизоляция.

Напомним, советник премьер-министра Израиля заразилась коронавирусом.

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