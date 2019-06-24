В Израиле на заводе произошла утечка аммиака
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Крупная утечка аммиака произошла в понедельник на одном из предприятий в промышленной зоне Хар-Тув под Бейт-Шемешем, в Израиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo.
Рабочие завода эвакуированы пожарно-спасательными службами, а перекресток Хар-Тув на шоссе 38 полностью перекрыт, так как проезд по нему может представлять опасность для граждан.
На месте работают 5 пожарно-спасательных расчетов, которые пытаются определить источник утечки и количество вещества, которое попало наружу.
Жители ближайших к промзоне домов не эвакуируются, так как опасности для них нет.
В настоящий момент территория вокруг завода закрыта на 200 метров вокруг.
Как сообщал УНН, в Корее рабочие мясокомбината отравились аммиаком.