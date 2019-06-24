В Ізраїлі на заводі стався витік аміаку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Великий витік аміаку сталася в понеділок на одному з підприємств в промисловій зоні Хар-Тув під Бейт-Шемеші, в Ізраїлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Israelinfo.
Робітники заводу евакуйовані пожежно-рятувальними службами, а перехрестя Хар-Тув на шосе 38 повністю перекрите, так як проїзд по ньому може становити небезпеку для громадян.
На місці працюють 5 пожежно-рятувальних розрахунків, які намагаються визначити джерело витоку і кількість речовини, яка потрапило назовні.
Жителі найближчих до промзони будинків не евакуюються, так як небезпеки для них немає.
На даний момент територія навколо заводу закрита на 200 метрів навколо.
Як повідомляв УНН, в Кореї робочі м'ясокомбінату отруїлися аміаком .