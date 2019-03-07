В Корее рабочие мясокомбината отравились аммиаком
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На мясокомбинате в Южной Корее во время работы произошла утечка аммиака, в результате чего отравились 22 работника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap News.
Утечка газа произошла сегодня около десяти утра на комбинате, расположенном в 130 км от столицы. Отравленных сотрудников госпитализировали с тошнотой.
Сейчас отравленные находятся в стабильном состоянии. Более 340 других работников мясокомбината, которым посчастливилось не надышаться аммиаком, эвакуировали.
По версии расследования, на производстве был поврежден газовый клапан, который перебил 25-тонный грузовой автомобиль. Сейчас утечка газа прекращена.
Как сообщал УНН, по данным южнокорейской разведки, Северная Корея продолжает заниматься обогащением урана в военных целях.