У Кореї робітники м'ясокомбінату отруїлись аміаком
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На м'ясокомбінаті в Південній Кореї під час роботи стався витік аміаку, внаслідок чого отруїлися 22 працівника. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap News.
Витік газу стався сьогодні близько десятої ранку на комбінаті, що розташований у 130 км від столиці. Отруєних співробітників госпіталізували з нудотою.
Наразі отруєні перебувають у стабільному стані. Більше 340 інших працівників м'ясокомбінату, яким пощастило не надихатися аміаком, евакуювали.
За версією розслідування, на виробництві був пошкоджений газовий клапан, який перебив 25-тонний вантажний автомобіль. Наразі витік газу припинений.
Як повідомляв УНН, за даними південнокорейської розвідки, Північна Корея продовжує займатися збагаченням урану у військових цілях.