В Израиле коронавирусом заразились почти 5 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Общее количество заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 4831 человек, 83 пациента находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haaretz.
"На сегодняшний день 4831 израильтянин дал положительный результат на коронавирус, при этом подавляющее большинство случаев проходит легко и 161 человек уже выздоровели", - пишут в издании.
Однако сообщается, что на данный момент 17 пациентов умерли, а 83 находятся в тяжелом состоянии.
Один израильский турист умер в Италии.
Ранее УНН сообщал, что Нетаньяху самоизолируется после обнаружения коронавируса у его советницы.