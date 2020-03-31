В Израиле коронавирусом заразились почти 5 тысяч человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90028 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101409 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103538 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102725 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110860 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100097 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104724 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106515 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131459 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Израиле коронавирусом заразились почти 5 тысяч человек

В Израиле коронавирусом заразились почти 5 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 14514 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Общее количество заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 4831 человек, 83 пациента находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haaretz.

"На сегодняшний день 4831 израильтянин дал положительный результат на коронавирус, при этом подавляющее большинство случаев проходит легко и 161 человек уже выздоровели", - пишут в издании.

Однако сообщается, что на данный момент 17 пациентов умерли, а 83 находятся в тяжелом состоянии.

Один израильский турист умер в Италии.

Ранее УНН сообщал, что Нетаньяху самоизолируется после обнаружения коронавируса у его советницы.

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