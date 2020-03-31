В Ізраїлі коронавірусом заразилися майже 5 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Загальна кількість тих, що заразилися коронавірусом в Ізраїлі досягла 4831 людина, 83 пацієнти перебувають у важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Haaretz.
"На сьогоднішній день 4831 ізраїльтянин дав позитивний результат на коронавірус, при цьому переважна більшість випадків проходить легко і 161 особа вже видужали", - пишуть у виданні.
Однак повідомляється, що на даний момент 17 пацієнтів померли, а 83 перебувають у важкому стані.
Один ізраїльський турист помер в Італії.
Раніше УНН повідомляв, що Нетаньяху самоізолюється після виявлення коронавіруса у його радниці.